Стоимость хлопка увеличилась почти в 3 раза за два года

Одежда из хлопка теперь является роскошью. За два года цены в долларах на этот материал выросли почти в три раза. Производители утверждают, что им придется еще повышать цены либо добавлять в ткани больше синтетики.

Могут ли изделия из натурального хлопка вообще пропасть? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

