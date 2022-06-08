Wildberries рассмотрит возможность ребрендинга названия на русском языке

Wildberries могут переименовать на русский язык. О возможном ребрендинге сообщила глава компании Татьяна Бакальчук на форуме "Неделя российского ретейла".

Отмечают, что в Минпромторге очень недовольны, что в стране много иностранных наименований. При этом товары и бренды, которые носят российское название, продвигаются хуже, чем аналоги с названиями на зарубежных языках.

Как заявил глава ведомства Денис Мантуров, чтобы исправить это положение, государство выделит полмиллиарда рублей на продвижение российских брендов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.