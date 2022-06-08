В России около 200 точек McDonald’s под новым брендом откроются до конца июня. Первые 15 точек начнут обслуживание уже в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

12 июня откроют 12 кафе в столице и по одному в Одинцове, Реутове и Химках. Что касается центра города, то рестораны появятся на Большой Бронной улице и Большой Ордынке, на Арбате и Красной Пресне.

Готовятся к открытию и на Пушкинской, где когда-то появился первый McDonald’s. Теперь перед бывшим рестораном монтируют сиденья, устанавливают столики и лавки для летней веранды. Активно набирают сотрудников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.