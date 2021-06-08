Москвичам рассказали о ценах на клубнику

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на клубнику на рынках.

На Лосиноостровском рынке неделю назад килограмм ягоды можно было купить за 200 рублей. Сейчас она по 300. На Преображенском рынке 1 июня клубника стоила 150 рублей за килограмм, а сейчас подорожала до 250. На Усачевском рынке клубника дороже всего. На прошлой неделе она стоила 750 рублей, а сейчас подешевела до 650 рублей. В Бутове клубнику продают по 300 рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.