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Экономика

Первое судно с зерном из ДНР загрузили в Мариуполе

Первое судно с зерном из ДНР загрузили в Мариуполе

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Первое судно с зерном из Донецкой Народной республики загрузили в Мариуполе. Запуск зернового терминала обсуждался во время недавнего визита в регион министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Для перевозки решено использовать суда, которые доставляют в город стройматериалы. Это позволяет в несколько раз удешевить логистику и разгрузить контрольно-пропускные пункты на дорогах. Организация вывоза зерновых оживляет один из важнейших секторов экономики ДНР –сельское хозяйство.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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