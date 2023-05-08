Первое судно с зерном из ДНР загрузили в Мариуполе

Первое судно с зерном из Донецкой Народной республики загрузили в Мариуполе. Запуск зернового терминала обсуждался во время недавнего визита в регион министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Для перевозки решено использовать суда, которые доставляют в город стройматериалы. Это позволяет в несколько раз удешевить логистику и разгрузить контрольно-пропускные пункты на дорогах. Организация вывоза зерновых оживляет один из важнейших секторов экономики ДНР –сельское хозяйство.

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