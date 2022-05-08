Банки Европы потеряли 5 млрд евро из-за санкций против России – СМИ

Банки Европы потеряли 5 миллиардов евро из-за санкций против России – французское издание Les Echos.

В Праге прошла акция протеста против поставки Чехией оружия на Украину.

Подмосковные пожарные за сутки потушили 52 очага пала травы – МЧС.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.