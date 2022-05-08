Сбербанк увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области теперь можно брать кредит до 30 миллионов рублей. В остальных регионах максимальная сумма равна 15 миллионам рублей.

Это стало возможно благодаря постановлению правительства. Документ разрешает сочетать льготную ипотеку с рыночной. За счет этого и выросла общая сумма кредита на покупку квартиры с использованием льготной ставки, которую снизили до 9%. Программа будет действовать до конца этого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.