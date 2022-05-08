В России начали неофициально продавать последний iPhone

Новые гаджеты добрались до российских прилавков, несмотря на санкции. Первые продажи iPhone SE начались во второй половине апреля до составления Минпромторгом перечня товаров, которые можно ввозить в рамках параллельного импорта.

Впрочем, у официальных дистрибьютеров почти все последние яблочные модели тоже есть в наличии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

