Финансовый обозреватель прокомментировал главные новости из мира экономики

Курсы доллара и евро вернулись на уровни двухлетней давности. Тем временем, российские пивовары жалуются на нехватку хмеля, а генпрокуратура проверяет поставщиков, которые отказываются снижать цены на товары.

Как все эти события отразятся на покупателях? Свежие новости из мира экономики прокомментировал финансовый обозреватель Константин Цыганков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.