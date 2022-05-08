Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В списке есть одежда и обувь, мебель, автомобили, музыкальные инструменты и электроника.

Ожидается, что такая мера не только поддержит российских бизнесменов, но и позволит снизить цены. Какие товары могут подешеветь благодаря новой мере? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.