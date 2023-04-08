Эксперты спрогнозировали рост российского авторынка. Специалисты ожидают, что спрос на новые автомобили к 2025 году вырастет до 1,5 миллиона единиц. Однако к докризисному показателю уровень сможет вернуться только через 5 лет.

Что сейчас происходит с производством и продажами новых автомобилей в России? Чем может пополниться ассортимент дилеров в ближайшие месяцы? И когда цены на машины станут доступнее? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

