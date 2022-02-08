Эксперт оценил необходимость регулирования криптовалюты

Действительно ли тем, кто работает с криптовалютой нужна защита, и почему сейчас возникла необходимость столь детально заниматься данной сферой?

Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал Евгений Гордеев, который занимается криптовалютой Minter.