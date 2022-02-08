В России выросли ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке в России снова выросли. Уже в четвертый раз за последние 12 месяцев. В прошлом году, пытаясь сдержать инфляцию, Центробанк семь раз повышал ключевую ставку. На данный момент она составляет 8,5% годовых, а ставки по ипотеке превысили 10%.

Это отразилось и на спросе. Квартиры в январе 2022 года продавались хуже, чем в прошлом году. Однако доля покупки квартир с привлечением ипотечных займов все равно высока.

Сколько придется переплачивать банкам? И какие документы могут помочь немного снизить процент?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.