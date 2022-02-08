В России усилят контроль за банковскими операциями граждан

Банки усилили контроль за переводами между гражданами. Применяют рекомендации Центробанка. Так регулятор пытается вычислить незаконные платежи.

Например, переводы между участниками теневого игорного бизнеса или финансовых пирамид. В регуляторе отметили, что тотального контроля не будет. С помощью рекомендаций можно будет выявлять отдельные зоны риска. Однако это не затронет малый и микробизнес.

О возможном контроле всех переводов между физлицами стало известно в декабре. Тогда Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности. Банкам рекомендовали отслеживать "аномалии" – необычно большое количество переводов за день. А также отслеживать значительные объемы операций между гражданами, к примеру, более 1 миллиона рублей в месяц.

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