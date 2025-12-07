Столичные производители увеличили выпуск игрушек на 5% за 10 месяцев

Столичные производители за 10 месяцев 2025 года увеличили выпуск игрушек почти на 5%. Продукцию московских брендов можно приобрести не только на маркетплейсах, но и в павильонах проекта "Сделано в Москве".

В павильонах представлены уникальные товары ручной работы от молодых дизайнеров: варежки в форме сердца, шарфы, шапки и сумочки для телефонов. Проект дает возможность студентам и молодым творческим коллективам проявить себя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.