Москвичи стали меньше пользоваться кредитными картами

Москвичи меняют свои финансовые привычки, они стали меньше пользоваться кредитными картами. Эксперты отмечают, что число таких карт сокращается впервые в современной истории.

Если раньше банки выдавали по всей стране миллионы кредиток ежеквартально, то с конца 2024 года выдача начала замедляться. Одной из главных причин называют высокую ключевую ставку Центробанка. Такая тенденция наблюдается уже второй месяц, и, по прогнозам, сохранится до конца 2025 года.

