Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 07:30

Экономика

Москвичи стали меньше пользоваться кредитными картами

Москвичи стали меньше пользоваться кредитными картами

Россияне стали меньше пользоваться кредитными картами

Повышение производительности труда в сфере услуг стало приоритетом для Москвы

"Деньги 24": продажи новых автомобилей выросли на треть в России

"Деньги 24. Финансовая грамотность": финансовые консультанты и инвестиционные советники

"Деньги 24": эксперт оценил политику нового мэра Нью-Йорка

"Деньги 24": мобильная связь и интернет подорожают в России в 2026 году

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮАО

"Деньги 24": россияне стали перекладывать деньги с вкладов на рынок недвижимости

"Деньги 24": в России сократилось количество платежных карт

Москвичи меняют свои финансовые привычки, они стали меньше пользоваться кредитными картами. Эксперты отмечают, что число таких карт сокращается впервые в современной истории.

Если раньше банки выдавали по всей стране миллионы кредиток ежеквартально, то с конца 2024 года выдача начала замедляться. Одной из главных причин называют высокую ключевую ставку Центробанка. Такая тенденция наблюдается уже второй месяц, и, по прогнозам, сохранится до конца 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика