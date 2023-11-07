Банки заявили о росте заявок на жилищные кредиты в Москве

Москвичи стали чаще брать ипотеку. Специалисты связывают это с повышением Центробанка основной ставки до 15%. Теперь жители столицы пытаются успеть улучшить свои жилищные условия до того, как ставки по ипотеке вырастут.

По данным банков, за последние две недели заявок на жилищные кредиты подано на 10–13% больше, чем за две недели до этого. Особенно популярна льготная ипотека.

Однако, по прогнозам участников рынка, скоро должно начаться снижение спроса на жилье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.