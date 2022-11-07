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Экономика

Инвесторы оценили потенциал добычи угля в ДНР

Инвесторы оценили потенциал добычи угля в ДНР

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Российские инвесторы интересуются развитием донбасских шахт. Добыча на разработках идет и в данный момент, а количество угля, который планируют добыть в этом году, исчисляется миллионами тонн.

Подтвержденные запасы угля на Донецком угольном бассейне составляют 10 миллиардов тонн. Пока там работают свыше 70 шахт, которые в этом году смогут добыть до 2,5 миллиона тонн угля. По оценке экспертов, в мирное время добыча вырастет в разы.

Что еще для отечественной промышленности могут предоставить республики? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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