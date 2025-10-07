Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 14:30

Экономика

Ликсутов рассказал, как "Технополис "Москва" стал главной производственной площадкой РФ

Ликсутов рассказал, как "Технополис "Москва" стал главной производственной площадкой РФ

Собянин: в Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств

Заммэра Москвы Максим Ликсутов назвал 5 приоритетных отраслей промышленности столицы

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Промышленный сектор Москвы обеспечил работой более 750 тысяч человек

В РФ ломбарды стали популярным местом для выгодных покупок и займов

Эксперты спрогнозировали рост выдачи кредитов в ломбардах в РФ к концу года

Центр коллективного пользования открылся в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Бренды одежды в Москве начали переходить на онлайн-формат

Собянин: центр коллективного пользования открыт в ОЭЗ "Технополис Москва"

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" стала крупнейшей в России производственной площадкой. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, проект, инициированный Сергеем Собяниным, теперь сочетает не только современные предприятия, но и комфортную городскую среду.

На территории созданы тротуары, зоны отдыха, спортивные объекты и сервисы для семей. Ликсутов подчеркнул, что цель – сделать промышленную зону привлекательной не только для бизнеса, но и для горожан.

Большое интервью с Максимом Ликсутовым выйдет во вторник, 7 октября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика