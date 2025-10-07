07 октября, 14:30Экономика
Ликсутов рассказал, как "Технополис "Москва" стал главной производственной площадкой РФ
Особая экономическая зона "Технополис "Москва" стала крупнейшей в России производственной площадкой. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, проект, инициированный Сергеем Собяниным, теперь сочетает не только современные предприятия, но и комфортную городскую среду.
На территории созданы тротуары, зоны отдыха, спортивные объекты и сервисы для семей. Ликсутов подчеркнул, что цель – сделать промышленную зону привлекательной не только для бизнеса, но и для горожан.
Большое интервью с Максимом Ликсутовым выйдет во вторник, 7 октября, в эфире телеканала Москва 24.