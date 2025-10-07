Эксперты спрогнозировали рост выдачи кредитов в ломбардах в РФ к концу года

Российские ломбарды усилили конкуренцию с банками на рынке кредитования. Эксперты прогнозируют, что к концу года количество выданных там займов может вырасти на треть. Причинами называют усложнение получения кредитов в банках, высокие ставки микрофинансовых организаций и подорожание золота.

Специалисты отмечают, что растущий спрос на услуги ломбардов может указывать на снижение финансового благополучия населения. При этом они напоминают клиентам о важных правилах: стоимость залога всегда выше суммы займа, условия возврата могут быть сложными, а при нарушении кредитной дисциплины вещь может остаться у ломбарда навсегда.

