"Деньги 24": 50% мощностей ЕС по производству цинка и алюминия были отключены

50% мощностей ЕС по производству цинка и алюминия были отключены в связи с энергокризисом. Также сократилось производство кремния и железных сплавов.

Ситуация на газовом рынке обострилась до предела. Евросоюз рассматривает два варианта потолка цен на российский газ, сообщает Financial Times.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.