Новости последнего часа: цена нового iPhone 14 в США будет начинаться от 799 долларов

Меморандумы и соглашения на общую сумму 3,2 триллиона рублей подписаны на ВЭФ, сообщил полпред Дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев.

Цена нового iPhone 14 в США будет начинаться от 799 долларов. Об этом стало известно после презентации новых моделей смартфонов компании Apple.

Инфляция во Франции ускорится до 6,6% в декабре, энергоресурсы подорожают на 20%, говорится в исследовании института статистики Insee.

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