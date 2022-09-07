Новости последнего часа: деловая активность в экономике РФ расширилась в августе

Обороты торгов юанем в августе стали превышать объемы торгов в паре евро к рублю, сообщил Центробанк.

По данным ЦБ, усиления экономического спада в августе не произошло, а деловая активность в экономике расширилась.

МАГАТЭ не может открыто заявить, что украинцы обстреливают ЗАЭС, заявил постпред России Михаил Ульянов.

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