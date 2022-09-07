Интернет-магазин Panasonic возобновит работу в РФ под новым именем

Panasonic возобновил работу официального интернет-магазина в России на новой площадке. Сайт называется Eplaza. Об этом сообщает российское подразделение компании.

Отмечается, что для клиентов сохранили все услуги и сервис, в том числе программу лояльности, быструю доставку по всей России, официальную гарантию производителя и колл-центр. Кроме того, добавили возможность купить аксессуары и запчасти для купленных ранее товаров Panasonic.

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