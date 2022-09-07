Москвичам рассказали, как работают ушедшие из РФ бренды

В Сети появилась информация о закрытии магазинов H&M 30 ноября. Но в самой компании заявили, что сворачиваться начнут, когда опустеет сток. Шведы приняли решение полностью уйти из России.

Другие компании выбирают менее убыточные пути. Reebok, например, возвращается под брендом Sneaker Box. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.