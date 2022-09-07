Банки импортной "Колы" стали продавать почти по 200 рублей

В московских супермаркетах снова появилась оригинальная "Кола-Кола". Правда, цены достигают почти 200 рублей за банку. Продукт завозят, судя по всему, по параллельному импорту. Производство – Польша, Германия, Великобритания.

Какие еще товары поставляют в Россию по новой схеме? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.