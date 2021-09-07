Биткойн стал официальной валютой в Сальвадоре. Это первая страна в мире, которая признала криптовалюту законным платежным средством.

Теперь все предприятия и организации обязаны принимать ее для оплаты товаров и услуг наряду с долларом США. Собственной валюты в Сальвадоре нет.

На фоне этих новостей курс биткойна сначала подпрыгнул до 52 тысяч долларов, а потом резко рухнул до 46 тысяч.

Республика столкнулась с сопротивлением Всемирного банка, который отказался содействовать в распространении биткойна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.