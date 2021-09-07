В Счетной палате заявили, что цены на жилье в России достигли потолка

Цены на жилье в России достигли потолка. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

По ее словам, стоимость недвижимости активно растет в последние несколько месяцев. Связывают тенденцию с несколькими факторами, среди которых льготная ипотека, подорожавшие стройматериалы и даже стресс от пандемии коронавируса – люди пытаются вкладываться в стабильные активы.

Как заявили в Счетной палате, с постепенным снижением спроса и цены пойдут вниз. Правда, случится это нескоро – не ранее чем через 2–3 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.