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07 августа, 07:45

Экономика

Самозанятые перечислили в казну столицы около 7 млрд рублей с января по июнь 2024 года

Самозанятые перечислили в казну столицы около 7 млрд рублей с января по июнь 2024 года

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За первые шесть месяцев 2024 года самозанятые перечислили в казну Москвы около 7 миллиардов рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем год назад.

Также известно, что число самозанятых в Москве превысило 1,7 миллиона человек – это 16% от всех, кто в России платит налог на профессиональный доход. Чаще всего они занимаются пассажирскими перевозками, доставкой, рекламой, строительством, а также предлагают услуги репетитора и сдают квартиры в аренду. С дохода, полученного от физлиц, самозанятые платят налог в 4%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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