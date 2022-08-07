Ряд поставщиков ожидают дефицита телевизоров и смартфонов осенью

Некоторые поставщики смартфонов и телевизоров считают, что осенью может появиться дефицит электроники. При этом ритейлеры обещают, что запасы регулярно пополняются и хватит их на долго.

Кроме того, оценки экспертов по росту цен разнятся. Некоторые спрогнозировали подорожание смартфонов на четверть. Другие же считают, что вслед за ростом цен в этом году, подорожание в следующем увеличит стоимость привычных товаров вдвое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

