Экономисты допустили прекращение биржевых торгов иностранной валютой

Центробанк готовится к прекращению биржевых торгов американской валютой, а ОПЕК увеличит добычу нефти.

Минпромторг внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта, а крупные торговые сети активно развивают формат "жестких дискаунтеров". Об этом – в обзоре телеканала Москва 24.