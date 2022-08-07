Крупные ретейлеры техники начнут продавать товары от частных предпринимателей. О такой инициативе сообщили "М.Видео" и "Эльдорадо". На площадки по планам смогут зайти любые поставщики.

Как изменится ассортимент и что будет с ценами? По мнению экспертов, мелким компаниям проще доставать товар, а крупные площадки в этом случае выступят репутационной защитой. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.