Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 17:30

Экономика

Ювелирные изделия могут подешеветь в России

Ювелирные изделия могут подешеветь в России

Закон о маркетплейсах должен вступить в силу в мае 2027 года

В Госдуму поступил законопроект о маркетплейсах

Спрос на ягоды снизился в Москве из-за роста цен

ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетов

Индекс Мосбиржи снизился почти на 1%

Россиян предупредили о блокировке банковских карт с истекшим сроком действия

Зарубежный отдых может подорожать для россиян на 10–15%

Дональд Трамп планирует ввести 500% пошлины на торговых партнеров России

Центробанк начнет блокировать карты с истекшим сроком действия

Ювелирные изделия в России могут подешеветь. Как сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков, за последний год украшения заметно подорожали из-за роста цен на сырье: золото, серебро, платину и другие драгоценные металлы. По статистике, в первом квартале 2025 года средний чек на ювелирные изделия вырос почти на 19%. При этом продажи украшений снизились: на 10% – из золота, на 4% – из серебра.

Однако ситуация может измениться благодаря ратифицированному соглашению о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Теперь между странами вводится взаимная беспошлинная торговля, что, по оценке Минэкономразвития, принесет российским компаниям выгоду до 12 миллиардов рублей. Это может привести к снижению цен на кольца, браслеты и другие украшения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика