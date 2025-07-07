Ювелирные изделия могут подешеветь в России

Ювелирные изделия в России могут подешеветь. Как сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков, за последний год украшения заметно подорожали из-за роста цен на сырье: золото, серебро, платину и другие драгоценные металлы. По статистике, в первом квартале 2025 года средний чек на ювелирные изделия вырос почти на 19%. При этом продажи украшений снизились: на 10% – из золота, на 4% – из серебра.

Однако ситуация может измениться благодаря ратифицированному соглашению о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Теперь между странами вводится взаимная беспошлинная торговля, что, по оценке Минэкономразвития, принесет российским компаниям выгоду до 12 миллиардов рублей. Это может привести к снижению цен на кольца, браслеты и другие украшения.

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