IKEA начала распродажу фрикаделек. У пунктов выдачи заказов появился продуктовый отдел. Однако с покупкой придется подождать, так как сайт компании пока так и не заработал.

Технические проблемы возникли сразу после начала большой распродажи.

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