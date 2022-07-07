Starbucks может вернуться в РФ – СМИ

Starbucks может вернуться в РФ.

По данным СМИ, американская сеть кофеен нашла покупателя в России. Однако, как заявляют эксперты, даже после официальной сделки сеть по-любому ждет ребрендинг.

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