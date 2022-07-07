Сеть Starbucks нашла покупателя кофеен в России – СМИ

Starbucks может снова открыться в России. Как сообщили СМИ, американская сеть кофеен нашла покупателя.

В качестве нового владельца называют ресторатора Антона Пинского. Его компании Pinskiy&Co принадлежат международные сети ресторанов, а также концертные помещения. По неофициальным данным, сделку могут закрыть уже в конце июля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.