Производители в РФ предложили исключить косметику из параллельного импорта

Иностранные производители косметики просят исключить ее из российских списков параллельного импорта. Также в них вошли парфюмерия, некоторая бытовая химия и капсулы с кофе.

Объясняют это тем, что многие компании продолжают производить товары для России, а подключение параллельного импорта может привести к появлению контрафакта. Обоснованы ли опасения или это просто способ борьбы с конкурентами?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.