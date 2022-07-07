Новости последнего часа: гарантийная поддержка малого бизнеса в Москве выросла почти вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гарантийная поддержка малого бизнеса в Москве выросла почти вдвое. Об этом сообщили в мэрии.

Четыре новых маршрута включили в экскурсионную программу столичного проекта "Добрый автобус". Об этом рассказали организаторы.

Мошенница под видом сотрудницы IKEA выманила у москвички 62 тысячи рублей на фоне сбоя в работе сайта. Лжесотрудница пообещала помочь с приобретением товаров данного бренда, заявили СМИ.