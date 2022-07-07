В России обновили 100-рублевую банкноту

В России обновили 100-рублевую купюру. Гознак запустил в печать банкноту с новым дизайном. Свежевыпущенная купюра посвящена Москве и центральному федеральному округу.

На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни с курантами, а на оборотной – Ржевский мемориал Советскому Солдату. В производстве использовали особую бумагу и лакировку, благодаря чему купюра будет более долговечной.

По словам генерального директора Гознак Аркадия Трачука, новая российская 100-рублевая купюра по степени защиты превосходит доллар и евро. Срок службы такой банкноты составит не менее полутора лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.