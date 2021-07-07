Рубль на открытии торгов укрепился к евро

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже снизился по отношению к рублю. Российская валюта отыграла 12 копеек и теперь за доллар дают 74,3 рубля.

Накануне рубль стремительно терял позиции. Это связано с падением цен на нефть, которые снижаются из-за того, что участники ОПЕК уже несколько дней не могут согласовать решение по увеличению добычи.

По мнению экспертов, когда компромисс будет найден, котировки вернуться к прежним значением, но если переговоры затянутся, россию могут ждать серьезные проблемы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.