Участок БКЛ закроют с 22 июня

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07 июня, 18:15

Экономика

Новости часа: резиденты "Технополиса "Москва" инвестировали в производство 50 млрд рублей

Новости часа: резиденты "Технополиса "Москва" инвестировали в производство 50 млрд рублей

Собянин: Москва возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата

"Интервью": Кирилл Пуртов – о портале поставщиков

Президент России сделал несколько заявлений на полях ПМЭФ

Москва 24 составила подборку заявлений Путина на ПМЭФ-2024

Путин сделал ряд важных заявлений на ПМЭФ-2024

Путин заявил, что МРОТ будет привязан к медианной зарплате с 2025 года

Новости часа: Москва поделится с Башкирией опытом по улучшению инвестклимата

Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату

Новости часа: Москва шесть лет лидирует в рейтинге состояния инвестклимата

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприятия ОЭЗ "Технополис "Москва" инвестировали в развитие производств в 2023 году около 50 миллиардов рублей, заявили власти.

Почти 60 новых объектов образования построят инвесторы в ТиНАО к 2027 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве 40% пациентов больниц следят за назначениями врача в электронной медкарте. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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экономикагородстроительствомедицинавидеоЕкатерина Фоменко
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