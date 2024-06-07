Новости часа: резиденты "Технополиса "Москва" инвестировали в производство 50 млрд рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприятия ОЭЗ "Технополис "Москва" инвестировали в развитие производств в 2023 году около 50 миллиардов рублей, заявили власти.

Почти 60 новых объектов образования построят инвесторы в ТиНАО к 2027 году, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве 40% пациентов больниц следят за назначениями врача в электронной медкарте. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

