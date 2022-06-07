Первые рестораны обновленного McDonald's откроются в Москве 12 июня

Первые рестораны нового McDonald's откроют в Москве и Подмосковье 12 июня. В столице откроют 12 кафе, еще по одному заведению появится в Одинцове, Реутове и Химках.

Рестораны появятся на Большой Бронной улице и Большой Ордынке, на Арбате и Красной Пресне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

