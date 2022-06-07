Первые 15 ресторанов обновленного McDonald’s откроют в столичном регионе 12 июня

Первые 15 ресторанов обновленного McDonald’s откроют в Москве и области 12 июня. Об этом сообщили в компании.

Рост цен на нефть за последние два года составил 350%, став крупнейшим за полвека, заявил Всемирный банк.

Более 1,7 тысячи пар поженились в Москве с начала июня. Об этом рассказали в столичном управлении ЗАГС.