В Корее заявили о готовности выкупать бизнес уходящих из РФ компаний

Корейские компании заявили, что готовы выкупать бизнес западных брендов, которые уходят с российского рынка. Среди корпораций, которые заинтересовали покупателей, – автогигант Hyundai и конгломерат Lotte.

О том, какие активы еще могут рассмотреть иностранцы, – в эфире телеканала Москва 24.

