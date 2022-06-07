В России сократился ассортимент техники и электроники

В российских магазинах сократился ассортимент бытовой техники и электроники. Об этом пишут деловые СМИ со ссылкой на участников рынка.

Некоторые иностранные бренды перестали завозить продукцию в Россию, не помогает даже разрешение на параллельный импорт.

О том, что сейчас с поставками и ценами на технику в московских магазинах, – в эфире телеканала Москва 24.

