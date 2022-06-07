Мировые цены на одежду из хлопка выросли в 2 раза

Мировые производители одежды начали отказываться от хлопка в своих коллекциях. Катастрофический неурожай привел к росту цен на ткани почти в два раза.

О том, что теперь будет с масс-маркетом, откуда идут поставки и сколько сейчас стоят базовые вещи, – в эфире телеканала Москва 24.

