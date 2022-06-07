Российские ретейлеры зафиксировали сокращение ассортимента техники и электроники

Смартфонов, телевизоров и холодильников стало меньше – в российских магазинах сократился ассортимент бытовой техники и электроники. Некоторые иностранные бренды ничего не завозят в Россию и сейчас в магазинах распродают остатки со складов. Разрешение на параллельный импорт не помогает компаниям.

На полках магазинов стало меньше продукции Samsung, Bosch, Electrolux, Apple, Dyson, Miele. Однако расширяют присутствие те компании, которые ранее уже были на российском рынке, например, Haier.

Подробнее о ситуации на рынке бытовой техники и электроники – в сюжете канала Москвы 24.