"Лукойл" переведет купленные у Shell АЗС под финский бренд Teboil

"Лукойл" переводит купленные у Shell АЗС под финский бренд Teboil. Об этом сообщили в компании.

Все трамвайные стрелки в Москве планируют обновить. Новые будут с умным управлением, заявил Дептранс.

Минцифры не ожидает возвращения крупных иностранных IT-производителей в Россию. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

