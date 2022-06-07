В российских магазинах сократился ассортимент бытовой техники и электроники – СМИ

В России сократился ассортимент бытовой техники и электроники, пишут СМИ.

Основная причина – проблемы с логистикой и отсутствие бесперебойных поставок готовой продукции. Некоторые иностранные бренды перестали завозить в Россию, не помогает даже разрешение на параллельный импорт. В то же время появляются новые российские, немецкие и китайские бренды. Также расширяют присутствие те компании, которые ранее уже присутствовали на российском рынке.

Что сейчас с поставками и ценами на технику в московских магазинах – об этом подробнее в эфире Москва 24.