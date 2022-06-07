В Россельхозбанке заявили, что санкции Японии не окажут влияния на его работу

Ограничительные меры, введенные властями Японии в отношении Россельхозбанка, никак не повлияют на его работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

"Санкции Японии в отношении Россельхозбанка не окажут никакого влияния на его деятельность и работу с клиентами. Банк не осуществляет операции в японских иенах", – сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что с 2014 года Россельхозбанк привлекает капитал и ресурсы только на российском рынке.